台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案再度進行環境影響評估審查。（黃婉婷攝）

台北車站特定專用區C1／D1土地開發案（雙子星聯合開發案）昨2度進行環評審查，但因再生能源、綠建築及周邊交通方案不符環評委員期待，大樓的玻璃帷幕設計也遭批是「大溫室」，外觀更被居民質疑太醜、缺乏國際觀，環委會後也提5點建議，要求開發單位於1個月內修正後再審。

雙子星計畫興建地上76層、61層雙棟大樓，總開發量體16.6萬坪，全案投資金達606億，預計2027年對外營運，被視為國家門戶的指標開發案。此案前後延宕16年，2019年底最優申請人藍天宏匯集團總算與市府完成簽約，但去年底環評會闖關失敗，昨再度審查。

由於上場環評焦點放在交通、綠能及空汙議題，開發單位昨也遞交修訂方案備查。在昨日會議中，代表黎明里長發言的王姓地主說，雙子星作為台北指標建築，外觀設計卻「醜」不可耐，缺乏國際觀，也未與周邊景點連結。

環委陳起鳳、林鎮洋也舉位於北市東邊的101大樓為例，認為號稱西區亮點的雙子星大樓，不僅外型設計欠佳，超高建築對周邊景觀、光害及生態影響甚巨，防災計畫上也應借鏡101經驗，做整體規畫。

環委張尊國則提醒，開發單位應多思考綠覆率問題，種植有意義的植栽，未來承租後也要加強維養，別僅在興建初期做做樣子，卻在日後維護上有所疏忽；在裙樓設置光電板時，也必須思考遮光、反光對其他區域造成的影響。

「玻璃帷幕大樓就是溫室！」環委龍世俊指出，減碳是國際的思考趨勢，但雙子星的建築設計卻使用玻璃帷幕，建成後儼然成為大型溫室，未來勢必要費功夫去建置空調設備，抵觸減碳的核心理念。

開發單位則說，建物美醜與否相當主觀，由於大樓周邊歷史建物林立，文化部曾建議外型設計應儘量低調，建築師設計時，也考量風動因素，採圓弧、光滑的造型，至於玻璃帷幕的建材選擇上會更注重節能，避免造成委員疑慮。

因多位委員仍對周邊停車供應、周邊交通管理策略、再生能源、土方清運及綠建築等有疑慮，雙子星聯合開發案2度闖關正式宣告失敗，環評大會主席、環保局長劉銘龍也在會上宣布，開發單位應參考眾委員意見，於1個月內補件再審。

(中時 )