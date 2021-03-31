日企日立（Hitachi）31日宣布，將以96億美元收購美國軟體業者GlobalLogic。藉此，日立也希望能從傳統電子硬體方面，擴充營業項目至數位化服務。

此次收購案，是日立正在進行的全球業務重組項目之一。其中包括，2020年7月以70億美元，收購瑞典ABB集團的電網事業群，以及把資金從旗下非核心業務的子公司中抽離，也就是出售給國際大資產管理業者。

總部位於美國聖荷西(San Jose)的GlobalLogic來頭也不小，背後金主是各擁有45%股權的加拿大退休金計畫投資局(CPP Investment Board)與瑞士投資公司合眾集團(Partners Group)。至於剩下一成股份，則分屬公司各管理高層。

GlobalLogic成立於2000年，在14個國家與地區擁有2萬多名員工，自己400位客戶遍及汽車，健保與技術項目等各個不同產業。

據悉，日立希望能在7月底前完成收購交易。

在陸續脫手日立化成與圖像診斷設備後，日立正與私人資產管理業者，洽商出售日立金屬(Hitachi Metals)後續。若日後成功交易，日立將有超過64億美元入袋。

31日，日立集團股價並不賞臉，終場大跌394日圓或7.3%，來到5,004日圓價位。

(時報資訊)