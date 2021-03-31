在石油輸出國組織（OPEC）與其減產盟友召開會議前夕，投資人預期主要產油國將大致同意其供應限制措施進一步延長至5月，周三國際原油價格走高，收復了隔夜的部分跌幅。

美國石油協會（API）周二公布的數據，也將強化OPEC＋不應提高產量的觀點。根據API公布的數據，上周（截至3月26日）美國原油庫存較前一周大幅增加391萬桶，超出前一周的增加292.7萬桶，並遠超出市場預估的僅增加10萬桶。

上周汽油庫存較前一周減少601.2萬桶，超出前一周的減少372.8萬桶，並為連續第5周下滑。餾分油庫存較前一周增加259.5萬桶，為連續第3周升高。

周三盤中，紐約期油漲0.56%，為每桶60.89美元。倫敦布蘭特期油漲0.58%，報每桶64.51美元。

受美元走強影響，以及多個國家的新冠肺炎疫情惡化，使原油需求前景蒙上陰影，加上在OPEC＋召開產能會議前投資人縮手觀望，周二國際油價結束連續兩日的升勢，終場紐約期油收跌1.01美元或1.6%，為每桶60.55美元，盤中一度跌2.58%。布蘭特期油收跌18美分或0.3%，為每桶64.17美元，盤中一度跌1.3%。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）大宗商品分析師Vivek Dhar表示，市場預期OPEC＋將再度展現其供應紀律，使市場獲得支撐。

石油輸出國組織與其減產盟友-即所謂的OPEC＋，將於周四召開會議。

一個月前，雖然美國成長前景日益樂觀，但由於歐洲延長防疫封鎖、疫苗接種緩慢，以及印度與巴西疫情持續升高，使原油價格上下震盪劇烈。最後OPEC+在上個月的會議上達成延長供應限制的協議，在燃油需求似乎逐漸復甦之際，此決議令市場大感意外。

該分析師表示，基於此後發生的事，產油國提高供應量的理由似乎更薄弱，因此我們認為產油國將維持那次會議（4月1日）所達成的供應紀律不變。

(時報資訊)