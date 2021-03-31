美國公債殖利率再登14月新高，衝擊隔夜美股四大指數皆墨。台股因清明連假前賣壓湧現，季底作帳行情失靈，今日在三王台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)同步領跌下，拖累指數開低殺低，盤中低探16427.2點，失守16500點大關，盤面由IC設計、比特幣概念股掀漲風，航運、橡膠、玻陶等傳產股苦撐盤，終場加權指數收在相對低點16431.13點、下跌123.77點，成交值放大至3328.84億元；惟月線連五紅、大漲477.33點，今年首季大漲1698.6點。櫃買市場今日相對抗跌，盤中指數一度衝上207.23點波段高。今日外資(不含外資自營商)賣超165.2877億元，投信買超2.2402億元，自營商賣超17.4426億元，三大法人賣超180.49億元。

重量級權值股成今日殺盤重心，晶圓代工龍頭台積電(2330)董事長劉德音示警半導體整體產能仍大於需求，衝擊股價殺低1.6%收在最低587元，聯電(2303)力守50元。鴻海(2317)去年財報「三率三降」，惟多家外資看好電動車發展進度超前，均維持「買進」及「優於大盤」評等不變，目標價區間調升至142～175元，股價仍無力回天重挫4%。其餘權值股包括日月光投控(3711)、國巨(2327)、大立光(3008)同遭賣單調節聯袂收黑。

IC設計族群在龍頭股聯發科(2454)盤中翻紅鼓舞下熱鬧開趴，旺玖(6233)、新唐(4919)、合邦(6103)亮燈漲停，聯詠(3034)盤中衝上天價直逼600元大關，創惟(6104)、金麗科(3228)、原相(3227)、晶相光(3530)、鈺創(5351)、晶豪科(3006)、偉詮電(2436)等紅光滿面。比特幣概念股買盤回籠攻勢再起，映泰(2399)、麗臺(2465)、青雲(5386)、撼訊(6150)同飆漲停，承啟(2425)亦收高近3%。

航海王揚帆再度出擊！貨櫃三雄去年獲利大幅成長，法人圈對今年第一季及全年獲利展望持續看旺，長榮(2603)法說會將在明天壓軸登場，今天強勢大漲表態，最高點來到46.8元，逐步接近前波高點47.6元，陽明(2609)、萬海(2615)同步呼應，陽明一度漲至7.3%、萬海最大漲幅5.8%。散裝航運慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、中航(2612)、四維航(5608)、新興(2605)等亦跟上多頭步伐攜手前行。航運類股指數今日在貨櫃三雄領軍下一度攻高至115.8點，改寫近10年來新高，並扮演台股汪洋中的一盞明燈。

台股因清明長假前賣壓湧現，季底作帳變結帳，外資今日變心賣超165.28億元，終結連3買，累計3月賣超1508.98億元，位居2004年以來第五大，今年第一季累計賣超達3440.3億元。5日RSI為61.62，10日RSI為59.61，9日K值為77.75，9日D值為68.45，20日乖離率為1.7。美債殖利率飆高衝擊美股隔夜走弱，台股今日在權值股台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、日月光投控(3711)等同遭空襲下一路殺低，收盤大跌逾百點，失守16500點大關，惟仍站各均線上方，月K線呈現連5紅，為2017年、近4年最長的連紅紀錄。本季台股大漲近1700點，累計近二季勁揚近4,000點、達3915.52點，為歷史難得一見，多頭行情欲罷不能。

台股是否已進入投機階段？金管會主委黃天牧今日回應「到一萬六，相對來講是比較高了一點」，但後續是否還會再創高，沒有人敢說，但黃天牧強調，2020年上市櫃公司年報即將揭露，今年前2個月營收也比去年同期成長25％，可看見台股的基本面，同時在歐美寬鬆政策未變下，台股亦有資金面，投資人可以自行判斷。分析師表示，上市櫃公司去年及股息放發可望雙寫歷史新高，配合今年第一季因去年基期低、營收年增強勁，再加上台積電4月中旬將召開法說會可望釋利多，看好台股多頭部隊將續航，第二季台股有機會緩漲攻上萬七大關。台股短期將維持高檔整理格局，待美股那斯達指數及費城半導體指數創高後，外資才會大舉回補台積電，屆時台股才有機會再展開強攻，看好未來原物料股族群營運成長動能強。在操作上，可留意主流類股包括IC設計、IC載板、面板、自行車、傳產龍頭。

(時報資訊)