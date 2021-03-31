「龍山寺站殺鳳梨」，捷運警察加強巡邏。

台北捷運公司3月陸續接獲4次恐嚇信件，31日又有署名「四騎士」的民眾寄件，表示要在「龍山寺站殺鳳梨請人吃」，揚言要在3天內開車衝撞總統府，捷運警察隊下午特別前往龍山寺站，進行相關維安、戒護工作，另由北市刑大追查信件來源中。

捷警隊表示，31日下午已加派警力，前往龍山寺站執行巡邏，以及站體守望，以維護旅客安全，但至3時為止，並沒有況發生，也未發現有人在殺鳳梨。

另「四騎士」聲稱要撞總統府，包括中正一警分局、國安局、憲兵隊等單位，也已加強相關維安工作，北市刑大則已成立專案，調閱寄件者的IP深入追查來源。

捷警隊指出，近來已有多起恐嚇信件寄至北捷，警方已規劃相關實勤務、提高見警率，另在各站設有防彈盾牌或防砍圓盾、防爆毯等裝備，因應各種突發狀況。

北市警方也呼籲民眾，勿為一時洩憤或好玩，在網路散布恐嚇公眾安全言論，任何危害公共安全違法行為，警方必將全力追查，依法究辦。

(中時 )