龍華科大設置2座類產業環境實作基地，培訓學子成為業界搶手人才。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科大鼓勵學子下課就到基地動手操作，加強實務能力。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

科技快速創新，全球邁入5G萬物互聯的智慧應用新時代，台灣5G產業鏈早已蓄勢待發，因應5G人才蓬勃需求，龍華科技大學結合經濟部iPAS認證，建置iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網應用工程師」及「資訊安全工程師」等學科及術科考場，並積極推動與在地產業的產學連結，鼓勵學子考照，提升5G即戰力，為人才培育基礎扎根。

龍華科大學術副校長、教授陳逸謙表示，該校是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造」與「（5G）行動通訊模組測試與調校」類產業環境實作基地的學校，目的就是要帶給學生全面的產線經驗。「每座基地都是獨一無二的」，全程參與推動與建置的他指出，這兩座基地設備，甚至比起許多中小企業設備都要來的新穎，領先一般業界。

5G元年開啟後，掌握未來新契機，人才絕對是重要關鍵。陳逸謙指出，龍華科大位在桃園華亞科技園區、龜山工業區、新北產業園區等6大產業聚落中心，區域內涵蓋台灣未來發展的關鍵產業如電機、電子、光電、機械、資訊與通訊等領域，為了培育5＋2前瞻基礎建設相關技術人才，龍華科大除開設相關智慧製造學程，更藉由類產業環境工廠，直接向業界接單，讓學生累積實作經驗，擁有接單能力，代表基地具備永續經營的能力，形成正向循環。也能促進產業升級，達到產業知識化，提升產業專才知識創新與應用能力。

「我們與被動元件大廠合作開發出全球最小的SMD元件，而許多智慧型手機中的陀螺儀，就是出自龍華科大學生之手！」陳逸謙認為，技職校院跟普通大學未來發展路線不一樣，以天線設計來講，普大生的理論基礎扎實，在前端的設計能力可能比較強；但技職生在製造、測試、調校部分的實作能力強，關鍵就在於「讓學生在學校就開始實習」。

除了上課吸收理論知識外，龍華科大鼓勵學生下課就到基地動手操作，加強實務能力；「用實務及實作基礎來引導理論，培養解決問題的能力，效果滿好的。」過去學生在工廠實習時，可能只學到單站的機台操作與製程，但在類工廠產線上可以完整的一站式實習，全面的產線經驗，讓學生實際熟悉產線運作與業界需求同時培養解決問題能力和思維，學生從中得到很大的成就感。許多龍華畢業生在業界評價都滿高的，甚至很快從工程師晉級經理、副理，「表示他們在公司都有受到肯定。」陳逸謙說。

陳逸謙並指出，iPAS產業人才能力鑑定，是由經濟部核發並且是教育部認可的專業工程師證書，由產業領頭規劃，學校依照產業能力需求規劃鑑定內容教學，使同學在校所學能符合產業所需的技術與知識。

由於iPAS本身含金量就很高，具備業界需要的職能，擁有iPAS證書在業界享有優先面試、聘用等優勢，初任薪資平均高於一般求職者約一成，更有許多企業徵才在職缺加註「優先面試、聘用持有經濟部能力鑑定證書者」等條件，將iPAS能力鑑定直接納入招募選項。

因此龍華科大近年積極鼓勵學生取得iPAS證照，將iPAS列為甲級最高認證等級，陳逸謙發現同學報考意願越來越積極，願意花費更多費用投資自己的未來。該校近3年來陸續有152位同學，分別通過iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網應用工程師」及「資訊安全工程師」能力認證，成效頗佳。「只要考取iPAS，學校就全額補助費用。」學生獲證後，對未來求職有非常大助益，只要畢業生拿iPAS證書進入職場，薪資都是從40K起跳，為就業之路打造穩固保障。

(中時 )