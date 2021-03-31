富邦金控併購日盛金控成功在望，國際信評機構惠譽31日表示，日盛金、日盛證及日盛銀的信用狀況將因此獲益，雨露均霑了富邦金控的強勁市場地位，和富邦金更多的資源，因此將日盛三寶的長期發行人違約評等BBB-、國內長期評等A（twn），均放入正面觀察名單。日盛銀發行的新台幣25億元巴塞爾III第二類資本債券評等’BBB+（twn）\'也放入正面觀察名單。

富邦金在2021年3月23日宣布成功收購日盛金53.84％的在外流通普通股股權，並預期在獲得主管機關批准之後完成100％的收購。若此收購案完成，日盛金及其子公司將可能被富邦金及其子公司吸收，而富邦金及其子公司將為存續公司。

惠譽認為，和日盛金相比，富邦金的整體信用狀況較好，富邦金為台灣第二大金控公司，擁有較強的市場地位、更多元的業務模式，就規模上，日盛金較小，此次收購應不會對富邦金的信用狀況產生重大影響。在合併後的基礎上，惠譽預計日盛金將佔富邦金整體不到5％的合併總資產。

單就銀行而論，惠譽指出，2020年9月底，北富銀的存款市占率約為4.8％，高於日盛銀的0.5％，擁有優於同業的貸款品質（貸款不良率約為0.6％），並維持資本適足率在14.3％。

富邦金的雙重槓桿率，2021年1月底為111％，惠譽指出，會在成功發起股權融資之前出現暫時性的上升，但基於日盛金較小的規模，其影響應較為可控。富邦金在2020年9月底的合併股東權益約為6720億，而此次收購案規模約為新台幣490億，僅約佔7％。

(工商 )