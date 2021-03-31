宏碁（2353）在3月中旬遭勒索病毒攻擊，並被要求目前所知最高的5,000萬美元（約合新台幣14億餘元）贖金。董事長陳俊聖表示，宏碁集團裡也有做資安生意，「怎麼可能付錢，當然是拚了！」目前宏碁仍絲毫未有鬆懈，員工也保持高度危機意識，他認為這也是一個學習企業在遭遇資安攻擊時如何應變的機會。

日前宏碁遭受到駭客集團REvil的勒索病毒攻擊，依REvil公布部分之竊取資料顯示，含括宏碁旗下各產品事業如PC（桌機、筆電）、電競子品牌Predator產品線、伺服器、儲存設備及VR裝置…等業務之海外相關銷售財務資訊及客戶資料，最終付款期限為3月28日下午。

陳俊聖今（31）日表示，此回駭進來的病毒已埋伏好一段時間都沒有發動攻擊，所以一直沒有發現，但病毒開攻後、宏碁也立即反應，斷系統、切網路、縮控受災範圍。而攻防過程中，相關IT相關人員幾乎是吃睡都在公司、徹夜奮戰。

雖然目前不能說整個事件已經告一段落，宏碁也在國內外分別向相關執法及資訊保護機關報案，相關處理細節不便多說，不過宏碁一直以來都有進行資料備份，和白駭客攻防演練，「資安攻擊不是0和1，而是1到10程度的不同」，企業每天都可能面臨資安攻擊，無法完全避免，宏碁內部也持續強化對資安的高度意識。

(工商 )