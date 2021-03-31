中天綜合台《同學來了》時常討論各種議題，4月1日節目將播出「台灣情人黏T T外國人看不下去，恐怖情人退散吧」主題，暢聊各國情人大不同。主持人安心亞曾遇過一個一直分不掉的另一半，因為她借錢給對方，結果前男友竟威脅她如果分手就不還錢，納豆一聽便問：「妳不會為了錢就跟他和好吧？」安心亞回答：「當然沒有，我跟他說錢不用還，我不要復合。」結果恐怖的事情還是發生，因為以前住頂樓加蓋的房子，分手後竟看到前男友站在窗邊盯著她睡覺，心裡超怕，後來冷靜與對方懇談才安全結束。

薔薔聽完表示：「當下一定要順著恐怖情人，千萬不可以硬碰硬，不然真的很容易發生憾事。」她也分享自身經驗，「20歲的時候遇見一個恐怖情人，剛開始都很美好，漸漸的他開始會推我、打我巴掌，但都會馬上跟我道歉，當時我沒什麼經驗，都會選擇原諒，後來僅是因為一言不和，對方就掐我脖子，到後面開始會鬧自殺。」

薔薔分享心情。（中天綜合台提供）

因為年紀輕，無法準確判斷對方行為，薔薔選擇退讓，有一次男生問她：「愛不愛我？」她一時回答不出來，竟被對方用吹風機電線勒脖子，薔薔說：「施暴者永遠都知道妳怕什麼，所以一直用這方法對付你。」也因年紀輕，曾有不雅照在對方手上，她因擔心分手會遭到報復，選擇用調虎離山計把對方支開，去他家把電腦主機帶走並損毀。《同學來了》每周一至周五晚上9點中天綜合台播出。

(中時 )