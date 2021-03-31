經濟部國際貿易局委託外貿協會於31日舉行「全球機械線上採購大會」，吸引44國、230家買主報名參加，包括指標性買主美國工具機領導廠商Haas Automation、巴西製鞋大廠Grupo Dass、美國Illinois Tool Works、阿爾及利亞機械設備指標代理商DPA及設備進口商Sarl Klein Fab等，我知名機械大廠東台精機、高明精機、銓寶工業、慶鴻機電、天崗精機、大康織機、大光長榮機械、上銀科技等190家廠商參加洽談，洽談場次近1000場。

外貿協會董事長黃世芳致詞說，機械業的出口成長比前2年，成長27％，聽業者反映說現在訂單滿滿，甚至產能都排到下半年，可喜可賀，且景氣的熱度，可以從採購大會的盛況可以感受到。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，工具機業去年第1、2季表現亮麗，但第3、4季訂單是否繼續上升？他認為要視全球疫苗穩定效果如何，他舉例，以工具機產業最大訂單的美國、歐洲因正處疫情嚴峻狀態，仍待觀察。

另外，經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉說，線上採購洽談會特點，7成買主大多來自新興市場，大約160家，另非洲因近幾年來快速發展，那它需要基礎建設，所以對機械的採購大幅增加是我們機械產業、工具機產業非常重要的一個潛力市場，所較前年辦理的中部機械採購大會，買主成長8倍，包括，阿爾及利亞、埃及、奈及利亞、南非等約40家，採購工具機零組件、實品的包裝機、塑膠機等等。

這次活動以來自新興市場，包括，阿爾及利亞、埃及、奈及利亞、哈薩克等為主，另新南向市場，印度、孟加拉、菲律賓、越南等；、中國、成熟市場，如歐、美、日、韓等，營業額逾1億美元買主達11家。此次買主主要採購品項為工具機，其次為橡塑膠加工機械、食品包裝機械、機械零組件、木工機械、紡織機械、食品加工機械、製鞋機械。

活動現場也同步辦理2場研討會，邀請非洲及印尼拓銷專家進行第1線剖析。「非洲拓展新手的第一步」研討會邀請非洲文化資訊平台 wowAfrica阿非卡盧韋辰執行長、經營非洲30多年的 Kent machine tools service 林金洲總經理，及銷售機台至南非／西非的國倉機械廠總經理王健蒼，分享非洲商務文化、機台銷售、機械售服等經驗與觀察。

「印尼機械市場暨汽車產業運用」線上研討會邀請印尼汽車整車產業公會（GAIKINDO） 理事長及印尼汽機車零件製造公司集團子公司PT Dharma Precision Tools 總監，分享印尼汽車產業供應鏈發展概況、相關產線衍生出的機械設備採購商機，以及印尼工業4.0下汽車產業自動化、數位化的走向。

2021年1月至2月臺灣機械出口值達39億美元，成長26.5％，品項以機械零組件(成長率19.9％)為最大宗，其次為綜合加工機(成長率9.5％)、滾珠或滾柱式線性滑軌(成長率124.9％)等，顯示全球製造業市場回溫。為持續協助臺灣廠商爭取海外商機，外貿協會將於5月19日辦理「智慧城市採購大會」，4月1日起開放報名，歡迎有興趣參加之廠商逕至貿協採洽易(https：／／isourcing.taiwantrade.com／home)報名。

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