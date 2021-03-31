客家委員會客家文化發展中心規畫「客居南洋─新加坡客家」特展，展現新加坡客家移民經過時間的推移發展出獨特客家文化。（何冠嫻攝）

客家委員會客家文化發展中心迎接桐花季，於台灣客家文化館展出「客家與基督教相遇」及「客居南洋新加坡客家」特展，以生動、活潑的互動展示手法、典藏文物，展現讓寫在傳教士文本上的客家，以及客家移民在新加坡的生活文化，帶領民眾深入探究當代客家的樣貌。

31日客家文化發展中心辦理聯合開展典禮，「客家與基督教相遇」及「客居南洋─新加坡客家」即日起開展至明年6月30日止。客委會客發中心主任何金樑表示，2展覽感謝各界的協助促成，展出許多珍貴的海外文物會藉由這次展出，這是本中心重要的里程碑，未來也會持續規劃與國際、學術單位連結的展示，期待帶領民眾能夠更親近客家、了解客家。

其中， 「客家與基督教相遇特展」由模擬現代瑞士巴色差會圖書館的一隅，作為「客家與基督教相遇」的開端，走入巴色差會文本紀錄中，呈現19世紀西方傳教士為了傳教，藉由客英辭典的編寫，記錄了近代客家人的生活樣貌，包括客家女性服飾、教育的特色，並藉由「語言」保存這樣一個共同目標，展現出客家人在臺灣這片土地上，積極推廣客語傳承的軌跡。

客家委員會客家文化發展中心規畫「客居南洋─新加坡客家」特展，還原當時的街景樣貌，帶領民眾體驗獨特客家文化。（何冠嫻攝）

特展中也將展出客發中心典藏1905年出版的《客英大辭典》、香港崇真會前會長曾福全先生所珍藏20世紀初出版的《客話讀本》手抄本，及馬來西亞張德來先生、老山堂等所藏文物，結合多元活潑的展示手法與互動交流，讓寫在傳教士文本上的客家躍然於展示中。

另，「客居南洋︰新加坡客家特展」以歷史背景作為序幕，講述客家移民在新加坡的生活、會館組織、信仰、產業，乃至與在地文化融合的新面貌。特展匯集自新加坡客家會館的文物及珍貴照片等進行展示，透過情境造景還原當時的街景樣貌，讓民眾體驗當時的生活文化。

(中時 )