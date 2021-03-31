台中市長盧秀燕31日與中央、中科企業簽訂用水契約，地方與中央聯手協助企業降低缺水風險，節省購水成本，開發新興水資源。（盧金足攝）

科技部中科管理局局長許茂新31日與台中市長盧秀燕及中科用水端3家公司包括園區廠商友達光電董事長彭双浪、聯亞科技總經理包鐘鳴、亞東氣體協理楊世鵬共同簽訂水湳再生水用水契約。（盧金足攝）

科技部中科管理局局長許茂新31日與台中市長盧秀燕及中科用水端3家公司包括園區廠商友達光電董事長彭双浪、聯亞科技總經理包鐘鳴、亞東氣體協理楊世鵬共同簽訂水湳再生水用水契約。（盧金足攝）

全台鬧水荒，水援科技產業，中科部署建置再生水！科技部中科管理局結合園區廠商配合再生水政策，由科學園區作業基金出資2億元經費建設中科台中園區再生水輸配水設施；配合中央補助台中市6.6億元，於水湳經貿園區規畫興建水湳再生水廠，完工後將每日提供1萬噸再生水給中科園區廠商使用。

水湳再生水計畫為中部地區第一個科學園區使用區外系統再生水的示範案例，科技部中科管理局局長許茂新31日與台中市長盧秀燕及中科用水端3家公司包括園區廠商友達光電董事長彭双浪、聯亞科技總經理包鐘鳴、亞東氣體協理楊世鵬共同簽訂水湳再生水用水契約。

中科布署開拓永續水源配合水湳再生水案，園區內輸配水管線將與區外再生水廠同步進行，提供水資源多元化供應管道，並保留未來更多用水廠商參與機會，預計2023年完工，於枯旱期間可以紓解自來水供水壓力，對於地區用水調度及產業循環經濟，都有顯著的效益。

許茂新指出，水源對科技產業是重要命脈，在全球氣候變遷造成旱澇加劇與降水不均情況下，中部地區2021年正面臨56年來前所未見的水荒，由於開發新的天然水資源須評估環境衝擊，再生水的循環使用更能充分有效利用水資源。

中科配合水湳再生水計畫係園區廠商基於環境永續及企業社會責任自願使用價格相對比自來水高的再生水，水湳再生水廠建設案為行政院核定重要水資源建設計畫之一，也是用水端基於社會責任使用再生水的指標性案件。

中科表示，雖然初期水質尚未達半導體製程用水需求，積極推動以園區環境永續為目標，協商園區廠商支持，終促成今天順利簽約，使台中市水資源有效循環利用再升級，未來中科將再持續推動開創地方與園區雙贏局面，向永續環境邁進。

(中時 )