台東縣3月起於蘭嶼和綠島設立全國第1個遠距心臟內科診別及遠距耳鼻喉科的鼻咽內視鏡檢查，使兩離島醫療品質再提升。（蔡旻妤攝）

台東縣3月起於蘭嶼和綠島設立全國第1個遠距心臟內科診別及遠距耳鼻喉科的鼻咽內視鏡檢查，使兩離島醫療品質再提升。（蔡旻妤攝）

台東縣從北到南的距離，等於西部的台中到屏東，佔台灣總面積的十分之一，卻僅有1家區域醫院、6家地區醫院，且多集中在台東市區，跟其他縣市落差大。尤其是部分專科人數僅3位以下甚至人力不足，民眾看診所耗費的交通和時間成本也很高，以長濱為例，從長濱鄉到台東市區往返，至少需4小時車程，加上等候治療、看診的時間就要花費整天以上。

綠島鄉長謝賢裕無奈表示，醫療一直是離島難以突破的困境，1名當地教師29日甫發生車禍，事發至國搜派遣直升機後送至台東馬偕動手術，還是得花費2個小時。他回憶日前在國外時發生心肌梗塞，緊急送醫裝心臟支架，醫師說「再晚15分鐘就來不及了」，若離島鄉親碰上此情形該怎麼辦？強調城鄉距離必定靠科技才能拉近。

在離島地區，衛生所是當地唯一提供 24小时醫療機構；如遊客來到綠島品嘗海鲜時常發生魚刺卡在喉嚨的情形，可由專科醫師遠距指導提供精確診治，不必再搭機、搭船到台東市區就診。由醫師對醫師更能精準傳達病症，小毛病就當場處理，如需進一步診治，則由衛生所開轉診單至設備充足的大醫院診療。

此外，政府為杜絕密醫於1986年修訂醫師法第11條，規範醫生必須親自看診，否則不得進行治療、開藥或交付診斷書。但對於離島、偏僻地區，或有特殊、急迫情形患者，醫生得以通訊方式診療。這項法規，奠下了通訊診療基礎。衛福部在2018年新定「通訊診察治療辦法」，不限於偏僻地區並明定5款特殊情形病人得進行通訊診療。

據了解，衛福部2019年開始推動遠距醫療試辦計畫，例如雲林縣智慧醫療區域聯防試辦計畫、偏遠地區遠距專科會診、台東縣5G衛生所遠距照護網，以及為因應居家檢疫、隔離民眾就醫需求，而打造的緊急醫療創新平臺。可見隨著科技進步與智慧醫療發展，遠距醫療不僅可克服地理障礙，亦成為提升照護效率與照護持續性的重要工具。

(中時 )