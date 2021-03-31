頭份市信義路至公義路間新道路，是以信義路690巷為基準道路，加以拓寬完成。（謝明俊攝）

苗栗縣府新規畫頭份、竹南間新道路，將拓寬竹南鎮公義路432巷。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工務處長古明弘日前主持說明會聽取地方意見。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮大埔、竹南及廣源等工業區通往頭份市后庄中央路等地區，一直缺乏一條直通道路，大量人車都必須繞行至永貞路、光華北路行駛，苗栗縣政府工務處規畫，把頭份信義路690巷至公義路全線打通及拓寬，方便來往交通，預計將花費1億8千多萬，日前已展開地方說明會，希望廣納地方意見，盡速完成通車。

竹南鎮大埔、竹南及廣源等工業區，位處竹南北端，近幾年來，因區內廠家持續開設進駐，加上台積電大埔廠區日前開工，勢必再吸引大量工作人口進駐，當地連接頭份市區交通，幾乎只能依靠永貞路及科專7路等2條幹道，日益增多的大量人車，往往在上下班時間，造成2條幹道嚴重壅塞。

早在去年間，苗栗縣工務處就積極規畫打通頭份市信義路及竹南公義路間的通道，藉以有效抒解永貞路及科專7路的交通負荷，但因行經路線有涵蓋都市計畫及非都市計畫用地，因此，苗栗縣政府曾利用交通部長及內政部營建署官員前往苗栗頭份竹南視察時，提出相關工程建議，爭取中央同意撥款興建新道路。

工務處規畫新大道是以信義路690巷為基準道路，往北連接公義路432巷，並將大幅拓寬432巷口，將沿線道路拓寬至雙向2車道12米寬路幅，經費包括向營建署爭取150萬經費辦理規劃，苗栗縣政府配合編列50萬元辦理都市計畫變更，待路線確定後一併啟動都市計畫變更程序，並向中央爭取工程及用地補償經費約1.8億餘元，希望在今年11月底完成規劃案。

為了廣納地方意見，工務處日前在頭份市后庄里插花班教室舉辦「竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬規劃案」地方說明會，頭份市縣議員、市代表、當地里長及市公所代表出席說明會聽取簡報並發表意見，。

工務處長古明弘表示，這條新的都市計畫道路，起點與公義路相接，終點為信義路、幼英街交叉口，總長約560公尺長，可以打通頭份市後庄里、文化里等來往竹南工業區、新竹科學園區竹南園區及大埔特定區的車流，將有效提升頭份市與竹南鎮間的交通、商業發展便利性。

(中時 )