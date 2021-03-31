上海商銀成為全台首家加入萬事達卡無價星球聯盟(Priceless Planet Coalition)計劃的金融夥伴，承諾與聯盟成員攜手，共同達成五年內於全球種下1億棵樹的目標，只要持上海商銀全新小小兵環保回饋卡消費，上海商銀將提撥消費金額之0.2％作為植樹計畫的基金，為了環境永續發展不遺餘力。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，疫情永久改變了企業經營的模式，如何打造永續的環境與長久的企業，成為現今最重要的課題，萬事達卡一直以來將環境、社會與企業治理(ESG)作為商業模式發展的核心，希冀透過金融創新科技、數位普惠投注，以及環境保護措施，達成永續發展的目標。

陳懿文表示，萬事達卡已與全球超過60家金融夥伴合作發行環境友善材質卡片，更積極將全球成果落實到台灣，非常開心上海商銀成為全台第一家加入萬事達卡無價星球聯盟的金融夥伴，期待未來能有更多合作夥伴加入，一同為環境永續盡心力。

上海商銀總經理林志宏表示：「上海商銀非常榮幸加入萬事達卡的全球植樹計劃，成為全台第一個無價星球聯盟成員，上海商銀持續關注環境議題，亦配合金管會大力推動永續發展，全力發展本行ESG策略。本次換發的小小兵環保回饋卡，採用PET-G環保材質版本，是目前所有塑料中最為環保的材料，有效降低對環境的傷害。同時也藉由消費回饋基金投注於植樹計劃的應用，致力於以實際的行動支持環境永續發展。」

永續發展(ESG)在全球已成顯學，無論是環境、公司治理、企業社會責任(CSR)，都是各大企業重點發展的目標，永續(ESG)的概念也在台灣逐漸成熟且在全球嶄露頭角，根據金管會指出，台灣企業在最新的ESG揭露透明度排名全球第三，居亞洲之冠。2020年，金管會陸續發布『綠色金融行動方案2.0』與『公司治理3.0永續發展藍圖』，鼓勵ESG相關商品發展，從金融界開始推動永續發展。

(中時 )