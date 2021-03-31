為期9天8夜的「大甲媽祖遶境」進香活動將於4月9日起程。行政院環境保護署與臺中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市環保局呼籲參與民眾，自備餐具來享用餐點，源頭做減廢；如果一定要使用免洗餐具，也請將紙餐具清理、分類及堆疊（清分疊）來分類回收。

環保署說，媽祖遶境為臺灣宗教一大盛事，途經臺中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市，民眾沿途宮廟所設置之點心站及齋飯區，免費提供民眾用餐，環保署建議民眾能自備餐具，減少使用紙餐具；若一定要使用免洗餐具，應落實分類與資源回收，避免將資源物當垃圾處理。

環保署指出，歷年大甲媽祖遶境進香活動進行源頭減量、資源回收宣傳的成效顯著，活動期間資源回收量約70公噸，可看出環保署結合大甲媽祖遶境進香活動進行源頭減量、資源回收宣傳的成效顯著，環保概念已漸漸深植民心。

另外，臺中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市準備了實用的宣傳品供民眾兌換，有關各縣市資源回收兌換時間、地點等活動訊息，可查詢環保署資源回收網，亦可查詢臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等環保局網站，歡迎大家一起遶境做環保，媽祖會保庇。

(工商 )