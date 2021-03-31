義大醫院與筑波醫電公司3月31日假義大醫院舉行合作備忘錄簽約典禮。簽約儀式由義大醫療主委李伯皇、筑波醫電董事長許深福代表簽訂，希望提升雙方未來的臨床產學及科專研究，攜手打造太赫茲於生醫檢測的應用、以及AI智慧醫療方案，期望雙方專業的醫師、工程師們，能在這合作備忘錄目標的領域中共鳴，提升競爭力，創造雙贏。

義大醫院以「成為國際一流醫學中心」為願景，秉承協助我國生醫產業發展的使命，提升南部地區急重症醫療服務能量、建構台灣醫療照護和生醫發展的櫥窗，此外，打造具國際級特色醫療聚落，導引醫療服務與周邊支持性產業，藉以促進生醫產業發展，提升台灣經濟與國人健康福祉。

此次雙方締約合作，透過義大醫院的臨床專業和筑波醫電的研發能量相互結合，進行太赫茲及AI數位醫療技術整合系統開發等交流與合作，為創造出高品質醫療檢測服務給民眾而攜手努力。

李伯皇表示，該院與筑波醫電簽訂書面合作發展方向，建構學術交流研究管道及平台，希望透過簽定合作案，將先進的光電技術與醫療結合，在太赫茲領域之產業及醫療界創立領航典範，建立良好的產醫互動關係。

許深福則表示，本次與義大醫院簽署合作備忘錄，將筑波3C到三醫 （醫才、醫技、醫材） 的理念落實到臨床醫療應用，結合筑波醫電的研發能量與義大醫院的臨床專業，落實工程師、科學家與醫師三專業合作構面優勢，將能創造產醫綜效雙贏的新里程碑。

(工商 )