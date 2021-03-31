女大生滿臉殺氣持槍取餐，仇家下秒暴衝搶食，網看傻喊扯。（圖／翻攝自爆廢1公社）

高雄中山大學獼猴橫行，如今叫外送取餐竟要「持槍」才行，有網友po出一段短片，只見一名女大生滿臉殺氣從宿舍中走出來，仔細一看手中竟拿著一把槍，讓熊貓外送員當場傻眼，下一秒2隻獼猴從旁竄出，不斷追擊另名已拿取餐點的女學生，兇狠程度讓女學生棄餐逃跑，引發網友熱議，猴子成精了，竟然學會在取餐時打劫，真的很扯。

一名男網友今在臉書《爆廢1公社》發文分享一則短片，只見一名熊貓外送員將車停在女生宿舍門口，不久後，一名女大生走了出來，過程中不斷左顧右盼，眼神露出兇狠殺氣，仔細一看發現她的手上還拿著一把BB槍，讓人看傻眼，而她走近外送員後，也不著急拿餐點，反而是先觀察周遭情況。

女大生持槍取餐，仇家下秒暴衝搶食，旁邊另名女大生嚇到棄餐而逃。（圖／翻攝自爆廢1公社）

下一秒突然有兩隻獼猴衝入鏡頭中，追趕另一名手裡拿著食物的女學生，攻擊力超強的獼猴，讓女學生嚇得棄餐落跑，而持槍的女大生見狀，則帥氣的舉起BB槍對準獼猴，看到這一幕，外送員終於理解，為何客人只是取個餐點，卻要持槍了。

女大生持槍取餐，仇家下秒暴衝搶食，旁邊另名女大生嚇到棄餐而逃。（圖／翻攝自爆廢1公社）

影片引發網友討論，「搶救食物大作戰」、「在跑的學生直接嚇到棄餐欸」、「真是女漢子，不囉嗦直接開槍」、「笑死我了」、「中山大學的猴子真的很可怕」、「以後要請熊貓幫忙外送BB彈了」、「猴子當大王」、「校友確定都是神槍手無誤」、「社會在走，BB槍要有」、「猴子真的成精了，還懂得在取餐的時候打劫」、「這真的太扯了」、「猴子好兇喔！」

(中時新聞網)