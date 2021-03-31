政府重手打炒房，房市山雨欲來，不過3月中古屋交易卻是打出一波買氣，五大房仲品牌統計3月門市交易量，不僅比起因農曆春節季節性因素的2月，普遍增加三至七成；也比起深受疫情恐慌干擾的去年同期，普遍增加二至六成。房仲業者認為，主因在於買方想趁曖昧期撿便宜、賣方也願意獲利了結。

包含信義、永慶等五大房仲業者自結門市3月交易資料顯示，3月交易量不僅遠優於2月，也普遍較1月還高，整體第一季比起去年同期，都還增加三成左右。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，去年3月正是國內新冠肺炎疫情最為嚴重的時期，屋腳步放緩、交易量減少，房市量能相對低檔。今年在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，去年底雖然開始陸續推出打炒房措施，不過對自住、長期置產投資族群完全沒有影響，3月的交易量還比1月成長一成左右，顯示購屋意願強勁，今年第一季的交易量也比去年同期成長了28%。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，政府提出房地合一2.0與央行政策出爐，有些已經銷售一陣子的屋主願意讓價，先行獲利了結出場，市場買方也終於盼到價格不再持續上漲，趁這波政策打炒房，價格較有空間時進場購屋。

先前強勢的賣方市場也逐漸轉向買賣雙方較為平衡的狀態，議價空間較先前略為增加，市場交易量也同步明顯增溫，包括台北市總價1千多萬的首購產品，占比大幅提升，新北市則以外圍第一圈的板橋、新店、中和、三重、蘆洲等區域表現較佳。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，政府一系列打炒房卻沒有嚇退買方，買方認為政策容易讓價格鬆動，在政策尚未全面明朗的曖昧期有機會撿到便宜，自用買盤仍有支撐，加上賣方也願意獲利了結，也讓交易明顯成長。

(工商 )