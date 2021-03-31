Uber Eats自1月起與全聯福利中心展開合作，上線3個月以來獲得消費者支持，單量成長將近4成，是平台上最強的生鮮夥伴之一。此外，也帶動有外送的全聯福利中心門市增加約一成業績，並持續呈現成長趨勢。

Uber Eats 31日宣布，將擴大與布局與全聯的合作，自4/1起，從雙北50家門市增加到100家上線，讓位於基隆、桃園、台中、高雄的民眾也能打開Uber Eats也能直接購物，預期個要在今年完成全台200家門市上線Uber Eats的計畫。

Uber Eats也首度公布「全聯福利中心熱賣商品榜單」，平台上最熱門的五大銷售類別分別是鮮乳、水果、蔬菜、冷凍食品、生鮮肉品。晚餐為熱門點購時段，平日為19:00~20:00，假日為18:00~19:00，顯示消費者在忙碌的生活中，常常仰賴Uber Eats協助備餐，且漸漸擺脫一次性採購大量商品囤積在家中使用的消費模式。

雙北地區最愛全聯福利中心的消費者分布在人口數多、商圈密集度高且種類豐富的內湖、中山、大安、士林，以及萬華區。

除此之外，Uber Eats也觀察到幾項有趣的數據，過年期間親朋好友走春拜年、閒話家常，伴手禮及下午茶絕對少不了，在零食類別中，經典的海苔及蛋捲禮盒成為送禮首選，而五香花生和香瓜子則成為敘舊閒聊時的最佳零嘴。

此外，全聯福利中心的烘焙點心、甜點是近年來受到消費者熱愛的品項，乳酪空氣蛋糕、冰心捲蛋糕、北海道雙重起士燒、北海道乳酪蛋糕更成為平台熱賣商品。而受疫情影響，消費者也加倍重視食品安全、溯源管理及安心的食材，進而帶動全聯福利中心產銷履歷驗證之肉品、蔬果熱賣。

(工商 )