2021年更旺。富邦人壽執行副總董采苓31日在線上法說會上表示，在資金成本持續下降，經常性收益率今年可望提升，及前2月稅後獲利已逾309億元的情況下，樂觀預期2021年富邦人壽獲利應與去年「差不多水準」，即去年稅後獲利610億元，今年力拚再賺600億元以上。

富邦人壽看好今年台股與美股，認為仍有持續上攻的動力，預計再加碼台股220~440億元，尋找疫情復甦概念股或景氣循環股；同時也有逾5,700億元要再投資，看好美國可能有新的刺激景氣方案，利率還會再上揚，所以富邦人壽1、2月處份債券，帳上有非常可觀的現金部位，預計下半年到明年上半年加碼固定利率商品，預估今年經常性收益率可提高7~8個基本點（1基本點等於0.01百分點）。

另外，富邦人壽亦預估美元兌台幣匯率走強，加上台美利差縮小，今年換匯（CS）成本極低，再加上可適時打開不避險部位，全年避險成本可壓低在70~90點之間，算是極低的避 險成本。

去年底富邦人壽淨值項下金融資產未實現利益高達1,555億元，其中股票未實現有近千億元，預計今年仍會持續拉高，同時富壽中長期要再加碼國內外不動產，規模是資金的1~3％，即約500~1500億元以上，國內將鎖定台商回流商機，投資優質商辦或廠房。

因為淨值拉高到4,845億元，富邦人壽2020年資本適足率（RBC）有299％，淨值比亦有10.6％，相對高點，董采苓表示，仍在持續評估是否有空間，向保險局爭取發放現金股利，若能上繳現金股利，則富邦金發放現金股利的能力將大幅拉高，可望發出更高的現金股利。

(工商 )