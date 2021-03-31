聯想（Lenovo）近年高層人事、組織部門多有調整，今（31）日再宣布任命Amar Babu出任亞太區總裁，負責含括日本、韓國、台灣、香港、東協、澳洲、紐西蘭和印度及南亞等亞太地區的個人電腦和智慧裝置、行動及資料中心等三大業務。

至於原亞太區總裁黃建恒（Ken Wong）將轉調任Lenovo「方案服務業務集團（Solutions & Services Group, SSG）」總裁，致力於推動智慧解決方案，成為Lenovo「以服務為導向」轉型的核心驅動力。

進入Lenovo逾13年的Amar Babu，自2007年以來在集團內擔任多項要職，包括Lenovo印度及南亞區管理總監，及長達3年的Lenovo亞太區副總裁兼執行長，

自2007年加入Lenovo以來，Amar Babu在過去13年裡曾擔任過多項要職。於擔任Lenovo印度與南亞地區管理總監時，他在不到10年的時間裡，將Lenovo個人電腦的市占率從8％提高到20％。後擔任Lenovo副總裁兼亞太區營運長的3年期間，他則推動了Lenovo的個人電腦和平板業務於25個市場的發展，建立強大的營運基礎架構。

2018年他再接任Lenovo智能設備業務集團的副總裁兼服務營運長職務，負責Lenovo個人電腦、智慧裝置、行動業務和資料中心業務集團的服務運營及交付，範圍覆蓋北美、亞太、歐非中東和拉丁美洲地區。

在加入Lenovo之前，Amar曾在多家印度和全球龍頭企業任職，包括花旗銀行、Idea Cellular、HCL資訊系統和英特爾。他一直是印度IT產業的關鍵人物，並且是IT製造商協會(MAIT)的成員，曾擔任該協會的執行委員達3年，與政府密切合作制定政策，加速印度的數位轉型。他也相當重視文化多元和包容，同時身為Lenovo的多元和包容董事會的成員。

Amar Babu擁有印度管理學院XLRI Jamshedpur的企管碩士和PSG理工學院的工程學士學位，目前駐點於孟買。

(工商 )