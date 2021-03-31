萬金地區杜鵑盛開，正適合連假旅遊。（新北市農業局提供）

新北市金山清水農地的「今之坊苗圃」，目前園內皋月杜鵑盛開，更有互動塗鴉拍照牆可供民眾來張網美照，若遇見工作中的花農也可以跟他們聊聊萬金杜鵑的故事。結束賞花行程，則可到當地知名的親子共樂打卡名店「小瑪克手工披薩專賣店」，品嚐「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」。

小瑪克店長李小姐表示，本次與新北市農業局「萬金杜鵑」聯名合作，於兒童節期間推出「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」，從4月1日起至4月5日為止，民眾只要於小瑪克店門口與萬金杜鵑合照，並將照片上傳臉書或IG，打卡hashtag＃萬金杜鵑及＃小瑪克手工披薩，消費滿999元，每日前10位民眾就可獲得免費招待「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」1份。

農業局長李玟表示，「萬金杜鵑」與在地店家合作推出多項聯名好康，歡迎大家在連假時到萬金地區來玩，開心度過快樂的兒童節假期。更多優惠消息與活動快訊請上「萬金杜鵑」官網（https：／／www.wanjinazalea.com.tw／），邀你一同來參與。

(中時 )