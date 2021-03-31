野村證券美國分行大虧20億美元事件，31日繼續在日本股市餘波盪漾。市場對Archegos Capital違約一事憂心，認為日本金融族群獲利將蒙受其害，故成為投資人拋售對象。日經225指數收29,178.8點，下跌253.9點，跌幅0.86%。東證股價指數收1,954點，下跌23.86點，跌幅1.21%。

三菱日聯金融集團跌3.87％，30日股市收盤後，該銀行曾表示，歐洲分行將虧損約3億美元。三菱日聯金融雖未指名道姓，但市場臆測，都是跟Archegos Capital無力支付大筆保證金的違約一事有關。

29日，野村控股就已宣佈，美國分行可能會大虧20億美元的消息。野村續跌2.9%，三個交易日股價已大跌近兩成。

三井住友信託銀行表示，目前是眾說紛紜，有人說是一家避險基金所引起，也有人說還會爆出更多虧損消息。故金融股首當其衝，市場也減持手中部位。

據悉，包括野村證券與瑞士信貸等全球投資銀行，因借貸Archegos操作衍生性金融商品，可能共將虧損逾60億美元。

因影響程度尚未完全明朗化，故金融股還是會受到影響好一陣子。東證的銀行類股跌3.2％，並創一周最大跌幅。同時，證券類股也跌2.1％。

日立盤後也宣布，將以96億美元收購美國軟體業者GlobalLogic。藉此，日立也希望能從傳統電子硬體方面，擴充營業項目至數位化服務。但股價並不賞臉，終場大跌394日圓或7.3%，來到5,004日圓價位。

日圓匯率方面，兌美元匯價貶至一年來新低，激勵出口為主的日企，豐田汽車也漲3.04％。

日本2021新財政年度將從4月1日開始，在2020財年間，歷經新冠病毒的日經指數，也暴漲54.2%，並成為48年來漲幅最大的一個財年。

(時報資訊)