房市調控雖然一波接著一波，但是買方並沒有被嚇退，據四大品牌房仲業者統計旗下門市交易量，前3月普遍較去年同期增加16.4~35.7％，據各業者自結統計，中信房屋年增16.4%、永慶房產集團年增32％、住商機構年增35.7％，台灣房屋年增27.6%％。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，買方想趁曖昧期撿便宜，加上賣方也願意獲利了結，也讓交易明顯成長。政府一系列打炒房負面因素，卻沒有嚇退買方，主要是買方認為，政策容易讓價格鬆動，有機會撿到便宜，自用買盤仍有支撐，應是成交優於去年的重要原因。

永慶房屋業管部協理謝志傑說明，去年3月正是國內新冠肺炎疫情較為嚴重的時期，尤其是3月中在各國疫情大爆發的狀況下，民眾恐慌情緒明顯增加，看屋腳步更為放緩，讓交易量減少，房市量能屬於相對低檔。謝志傑表示，通常在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，交易量會有明顯的成長，而今年也不例外，雖然自去年12月起政府推出「健全房市方案」打炒房，但針對自住、長期置產投資族群完全沒有影響，在民眾了解政策意涵後，有購屋意願的民眾仍積極進場，讓今年3月交易熱度攀高，較去年同期成長超過三成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行政府整肅房市的動作頻頻，房地合一稅2.0，實價登錄升級，加強信用管制和紅單查緝，同時並進，對房市來說確實是震撼彈，部分民眾擔心閉縮期拉長，原本計畫購買預售屋交易需求轉向成屋市場，尤其是新竹、台中最為明顯。政策變化雖帶來短期的「市場亂流」，不過自住需求旺盛，也不受政策影響，因此主流優質物件仍持穩交易，預計第二季的交易仍會恢復平穩狀態。

中信房屋總經理張世宗表示，政府所祭出的《房地合一2.0》與央行加強緊縮的選擇性信用管制，對於中古成屋市場一般的自住型買方影響不大，主要是因為政府所針對的對象是短期持有買賣、非個人自住、多屋持有者，對於一般廣大的自住型買方短期上雖可能造成心態上的猶豫或遲疑，但實際上這些政策對於這類型買方影響相當有限，從第一季的中古成屋的交易表現即可印證。

(時報資訊)