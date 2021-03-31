中華電(2412)積極布局5G、推廣企業專網服務，今（31）日宣布整合集團資源，攜手測試介面廠精測(6510)，於精測桃園平鎮廠內部署專用基地台及邊緣運算設備（MEC）、建構企業專網，打造「5G＋AR擴增實境」生產戰情管理作業系統，強攻5G智慧製造商機。

中華電續攜手日月光投控(3711)及高通、於高雄打造全球首座5G毫米波（mmWave）智慧工廠，並與國際大廠及國內5G智聯網（AIoT）垂直應用領域廠商進駐高雄亞灣區、參與5G創新應用後，再攜手精測布建5G企業專網，跟上工業4.0發展潮流。

雙方在記者會現場展示5G＋AIoT感測器、5G＋邊緣運算系統、5G＋人工智慧、5G＋智慧管理平台等解決方案，展現精測獨立前即開始累積的研發能量，已可達到自主掌握核心技術，在半導體晶圓測試介面領域打造一站式5G＋AI智慧製造生態系。

精測以自家成功的智慧製造時機為範本，向外擴大發展智慧製造業務，盼攜手各領域製造業AI升級，提高製造生產良率及效率，並提供員工更友善的工作環境、減少工安風險，同時提高能源運用效率、減少廢水及廢棄物排放，符合現代企業永續發展的ESG精神。

精測董事長林國豐表示，精測的智慧製造已在實際生產場域發揮多項成效，包括利用AI虛擬量測技術，將單站量率自67％升至99％，原先採人工需時3天的錯孔檢測，改用AI影像深度學習辨識後僅需5分鐘，節省化學藥液38.5％、減少廢水處理費11％等。

展望後市，中華電及精測將以提升智慧製造生產效益為目標，將相關應用推展至半導體、印刷電路板（PCB）、化工、檢測、環工、製藥等產業，聯手推動國內5G產業，並樂見更多企業客戶加入，共同邁向AI智慧製造新未來。

林國豐透露，精測的智慧製造解決方案除了自身內部採用外，也開始向外推展，目前已有海內外客戶洽談中，期盼能為精測帶來新營收動能、成為營運第三隻腳，也期許更多企業共同導入智慧製造，增加產業競爭力。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電積極策略結盟、整合集團豐沛資源，提供跨產業的完整整合解決方案，透過5G高速率、低延遲、大連結特性，打造安全可靠的5G智慧製造相關應用落地實現，幫助企業客戶加快5G應用場域開發，帶動產業創新升級。

(時報資訊)