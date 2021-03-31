新北市立圖書館推出「鬼滅」風抓周活動。（新北市立圖書館提供）

為了幫新生兒慶祝第一個兒童節，新北市立圖書館4月起陸續於全市各區分館推出共12場次的免費「寶寶閱讀抓周趣」活動，打頭陣的蘆洲兒童親子分館更結合深受大人小孩喜愛的人氣動畫《鬼滅之刃》，為周歲寶寶打造「動漫風」的成長饗宴。

拿聽診器的禰豆子，象徵寶寶長大以後可能當醫師；握筆的炭治郎，則代表富有創造力及想像力；抓麥克風的我妻善逸，代表有表演天分；拿印章的煉獄杏壽郎，代表出色的領導力與判斷力；拿刀劍的嘴平伊之柱，則象徵具有冒險精神。

蘆洲兒童親子分館特別發揮創意，結合時下最夯的「鬼滅」元素，為親子舉辦了充滿動漫風的「閱讀抓周」活動，除了別出心裁的鬼滅主要角色抓周物品，還有「新手爸媽全集中呼吸法秘笈」，教導新手父母嬰兒舒緩按摩手法及情緒紓壓心法，讓育兒更加上手，搭配抓周活動，圖書館同時也準備了5種象徵對應的繪本書，免費送給參與的家長。

新北市圖表示，為了鼓勵父母親透過親子共讀，增進親子關係，開啟寶寶閱讀的第一步，圖書館特別利用趣味十足的「寶寶閱讀抓周」親子活動，幫寶寶做另類的性向測驗，同時還準備與職業興趣相對應的繪本圖畫書，以及寶寶閱讀日記，免費送給參與家長。

「寶寶閱讀抓周」親子活動，從4月起至12月止，將陸續於中和分館、永和分館、新莊裕民分館、新莊中港分館、樹林分館、五股守讓堂伴山學堂、三峽北大分館、汐止大同分館、淡水竹圍分館、鶯歌分館與總館推出，活動免費，詳細活動資訊及參加方式可查詢新北市立圖書館網站（https：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

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