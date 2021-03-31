菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）28日歡慶76歲生日，不過網路上後來卻瘋傳他伸出鹹豬手，突襲端蛋糕給他的女傭私密處，事後官方強調是玩笑。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）28日歡慶76歲生日，不過網路上後來卻瘋傳他伸出鹹豬手，突襲端蛋糕給他的女傭私密處，事後官方強調是玩笑。

菲律賓總統杜特蒂28日歡慶76生日，網路上隨後卻出現他在飯桌前伸出手、想要觸碰女傭下體的影片，菲律賓新聞網站Rappler報導，影片是在杜特蒂位在菲國南部大城納卯（Davao）住家所拍攝，顯然他是在家人陪伴下慶祝生日，餐桌上擺滿食物，還有一隻烤乳豬。

aNg sImPLe nMan nI tAtAy, gInaWaNg cAkE aNg KaNiN 😭😭😭 pic.twitter.com/yXXI6BmFKg — Malacañang Events and Catering Services (@MalacananEvents) March 28, 2021

影片中可以看見穿著白色短袖上衣的杜特蒂面前擺了一個插上單支蠟燭的小蛋糕，家人們在一旁獻唱生日快樂歌。接著另一名穿著粉色上衣的女子端上另一塊生日蛋糕，杜特蒂見狀後，右手火速朝女子下體方向伸過去，女子反應也很快，看到杜特蒂的鹹豬手過來，臀部馬上往後彈出去，沒有讓杜特蒂偷襲成功。

杜特蒂伸手突襲的影片在推特上獲得超過百萬人次觀看，他的舉動也被人抨擊下流、物化女性。

針對影片，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）29日回應杜特蒂「沒有惡意」，因為女子是在他們家工作許久的幫傭。羅奎還為杜特蒂緩頰，「你們知道總統愛開玩笑，絕對沒有惡意」，因為杜特蒂的女伴阿旺塞納（Honeylet Avancena）當時也在場，還稱只有杜特蒂的家人才有資格抱怨，其他人不該評論。

杜特蒂過去有多次對女性「出手」的前例，2018年底，他在一場演講中公然坦承青少年時期曾猥褻家裡的女傭。他回憶自己走進女傭房間，趁女傭熟睡時把手伸進她的內褲，「我試圖摸內褲裡的東西…我在摸」，女傭被弄醒後，杜特蒂稱自己馬上離開，「照例」走進廁所。

不過這個故事還沒結束，杜特蒂說他後來又回到女傭房間，「試圖把手指插進去」，他聲稱女傭整個過程中閉上眼睛快速入睡，後續他又「照例」二度進去廁所。

(中時新聞網)