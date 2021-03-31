近年來外送平台點餐系統深受年輕族群歡迎，但卻有外送員將餐點送至高雄某國立大學時，卻看見1名女大生竟拿著BB槍前來取餐，原來女大生「持槍」取餐是為了防猴。（洪浩軒攝）

獼猴鎖定外送食物，女大生持BB槍取餐防搶。(翻攝畫面)

近年來外送平台點餐系統深受年輕族群歡迎，但卻有外送員將餐點送至高雄某國立大學時，卻看見1名女大生竟拿著手槍前來取餐，嚇得外送員不知所措，隨後便看見1隻獼猴出現在眼前，也終於明白女大生「持槍」取餐的用意，此事也在網路上瘋傳，引發網友們熱烈回響。

有網友在臉書社團「報廢1公社」發文並貼出1段影片，外送員抵達學校宿舍後，欲取餐的女學生卻拿著1把「BB槍」從宿舍走出緩緩靠近外送員，此時果真有獼猴現身，覬覦學生手上的餐食，但見到女大生持槍不敢靠近，才讓女大生順利回到宿舍，有「完整」的餐點可以享用。

許多網友看到影片後紛紛表示「我還以為她要搶劫外送員，原來是要防猴子」、「原來是遇到山賊呀」、「笑死，把食物丟給猴子了」、「會不會讀完幾年個個變冷血神槍手？」、「小心猴子下次改搶BB槍」、「社會在走、B槍要有」、「還記得槍口朝下，讓我們替這位優秀的持槍者鼓掌」。

更有網友指出這間大學的猴子早已惡名昭彰，自己也吃過虧，他停車喝口飲料，2、3隻猴子就圍上來搶，1杯珍奶就被扯破，甚至連教授們都會抱怨猴子，不小心忘記關窗戶，辦公室就被猴子入侵。

(中時 )