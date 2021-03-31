大S婆婆、俏江南前CEO張蘭今年初傳出因藐視法庭判刑1年，歷經3年上訴後被駁回，張蘭後來回應自己白手起家做企業30多年，一向問心無愧，「沒有拖欠國家一分錢，沒有拖欠員工一分錢，沒有拖欠供應商一分錢」。近日，她曬出一組舊照，照片中她與汪小菲、大S和孫子、孫女坐遊艇和朋友出海度假，分享幸福生活紀錄。

張蘭早年因出售俏江南股份被告，2015年La Dolce Vita Fine Dining Company Limited 與 La Dolce Vita Fine Dining Group Holdings Limited取得高等法院禁制令，要求張蘭需申報所有價值超過50萬港幣的資產，但張蘭沒申報，被裁定藐視法庭，2019年消息曝光，汪小菲發聲明澄清2018年4月就提出上訴，然今年初法院駁回上訴，張蘭得知後曾悲痛直播坦言對不起兒子和媳婦。

大S、汪小菲結婚11年。（圖／翻攝自汪小菲微博）

張蘭當時在直播中嗆酸民，「你說我違法就違法，你覺得我藐視法庭，你就來抓我呀，我在北京國貿大廈等著你！」並自責給兒子媳婦添麻煩，大S知道後反而搶先給她打氣，「昨天她還安慰我，說媽媽妳是最棒的，我們都愛妳，妳天天分享正能量，問心無愧」。

大S、汪小菲、張蘭和親友在船上合照。（圖／取自新浪娛樂）

一週後，張蘭又分享影片，自曝人在醫院動了小手術，感謝親友關心，談及近況，她表示：「只是被CVC資本給血洗了一次」，她的意志力不會因此被打倒，會更腳踏實地經營公司和企業。據《新浪娛樂》報導，張蘭昨(30日)分享了兩張過去和大S一家在遊艇上合影，汪小菲夫妻一人抱一個孩子，張蘭拿著香檳，露出燦笑，另外則是親友大合照，看來令人稱羨。

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(中時新聞網)