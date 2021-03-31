雲林縣政府消防局與中保關懷社會福利基金會舉辦「全民參與、聯手救援」 全民守護召集令記者會，以「全民守護者APP」為核心，此舉讓雲林縣成為繼台北市以後，第二個啟用全民守護者APP的縣市，希望在雲林全面推廣，萬一民眾在公共場所發生心跳停止事件時，能黃金時刻，讓更多熱心民眾到場救援。

中保科技集團副董事長林建涵表示：「中保科技集團從『用科技守護大家』的初衷出發，現在除了「全民守護者App」，行動AED的加入讓整個守護網更加完整堅固，預期提升救援成功率。」

林建涵也表示，希望經由這次活動，有更多民眾下載「全民守護者App」，也期待更多縣市、企業看到這個守護網的重要性，並結合民間、企業與政府力量，攜手創造更緊密的合作，加入全民守護者行列。

雲林縣消防局遂與臺北市政府消防局、中保公司取得授權，推動全民守護者APP，希望藉由線上推播公共場所的OHCA案件，讓熱心民眾能前往救援，另一方面搭配雲林縣消防局救災救護指揮中心人員不間斷的CPR指導，大幅提升急救品質與提高存活率。

自108年1月App正式上路以來，已累計2萬6千多人下載註冊，累計啟動總件數達429件，以科技守護大家的安全與健康。只要安裝「全民守護者App」，就能立刻指引民眾取得最近的AED。

中保科技總經理洪培修表示，雲林是我們走出新北、雙北之外，很關鍵的起始點，這一步我們很珍惜，更期許「全民守護者App」能推廣到全國各地，很感謝雲林縣的積極響應，守護雲林民眾的安全，打造雲林的守護者平臺！

洪培修分析，未來「全民守護者APP」還要從地方走向中央，後續還會消防署、衛福部談整併，發展全國版，把雲林縣的典範經驗分享，推廣到各縣市!

此外，除了全民守護App，中保關懷社會福利基金會也促成了中保科技集團與台灣大車隊的合作，打造全國首創行動AED急救安全網，台灣大車隊創全台計程車隊先例，在計程車上安裝AED，讓小黃變身救命急先鋒，隨時展開救援任務，打造「行動AED車隊」，徹底落實全民守護的理念。

(中時 )