雖傳出韓國2月工業生產創八個月最大漲幅，並超乎市場預期，但美國公債殖利率再度上揚，也讓KOSPI由紅翻黑，最後收3,061.42點，下跌8.58點，跌幅0.28%，不過KOSPI三月月線走高1.61%，並已連續五個月都收紅。同時，今日韓元升值，韓國公債殖利率也上升。

三星電子與SK海力士分別跌0.97％與1.49％，而電池製造商LG化學也跌0.37％。

31日，美國10年期公債殖利率從30日的1.708%，上升至1.746%。2021年第一季，美公債殖利率暴增83基準點，創超過10年來最多。

根據韓國統計局31日最新數據，經季節調整後的2月工業生產月增4.3％，較元月負成長1.2％大幅反彈，並超過普遍預期值會衰退0.1％。同時，2月也是自2020年6月以來，韓國工業生產月增率最大的一個月。

美東時間31日，美國總統拜登可望具體化，高達4兆美元大基建計畫。同時，美國成年人在4月19日前，新冠疫苗接種率將可望達到九成。

外資賣超2967億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,131.8韓元，韓元升值0.16％。

有標竿作用的韓國10年期公債殖利率，上升0.6個基準點至2.069％。

(時報資訊)