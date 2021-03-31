「麻煩大家集氣」。一名女網友在臉書心痛表示，表妹昨日晚間與男友騎乘機車行經泰山時，遭一輛闖紅燈的機車撞飛，造成頭蓋骨破裂，開刀後也遲遲未清醒，醫生說即便醒了也有可能是植物人，「我真的無法相信這個事實」，希望大家幫幫表妹集氣，貼文曝光短短4小時，湧入上萬網友留言，希望她能早日康復。

該名女網友今早於臉書社團《爆廢1公社》分享表妹的自拍照指出，20多歲的表妹昨（30）日晚間坐男友機車後座，行經新北市泰山區明志路三段及貴陽街口時，被一輛闖紅燈的機車撞上，頭部當場重摔，造成頭蓋骨破裂，緊急送醫開刀，仍昏迷不醒。

醫生見情況不樂觀，便提醒家屬要有心理準備「醒了可能會是植物人」，令她無法接受，希望藉由網友的力量替表妹集氣，「希望她醒來，我無法接受正值青春年華的她承受這種痛，心裡很不捨」。從她分享表妹的照片可見，高挺的鼻梁、水汪汪的大眼睛，再加上一頭烏黑的長髮，長相相當甜美。

文章曝光，湧入上萬網友替她加油打氣，「加油！平安康復，度過難關」、「祝表妹趕快醒來，早日康復」、「祝褔奇蹟出現，讓表妹順利甦醒」、「休息一下就好，家人都在等您加油」。

(中時新聞網)