加拿大黑莓公司（BlackBerry）宣布旗下QNX車載軟體業務回溫，但其第四財季營收仍落後華爾街預期，受此打擊，黑莓在美國上市的ADR周二盤後暴跌逾8%。

黑莓公布，第四財季（截至2月28日）營收年減25%，為2.1億美元，不如市場預期2.45億美元。淨損為3.15億美元，相當於每股虧損56美分，較前一年同期的淨損1.3億美元、每股虧損23美分擴大。

惟經調整後每股盈餘為3美分，符合市場預期。

曾經以「黑莓機」叱吒手機市場的這家加拿大公司，目前的業務重心已經轉向軟體，其主要產品包括提供政府與企業的資安軟體，以及車用資訊娛樂（infotainment）軟體。

因全球半導體短缺與疫情造成的衝擊導致美國汽車產業復甦緩慢，黑莓的QNX車載作業系統業務一直承受壓力。黑莓QNX車載軟體的主要客戶包括福斯與福特等汽車製造商。

其執行長程守宗（John Chen）表示：「今年是特殊的一年，儘管全球晶片短缺帶來新的挑戰，但我們對QNX軟體的持續復甦感到滿意」。

黑莓也是所謂的「Stonks」股票之一，在社交媒體發動「史詩級軋空」狂潮後，黑莓也受到高度關注。「Stonks」指的是那些前景曲折不明，但在網路論壇上受到散戶歡迎的股票。今年以來，黑莓在美國上市股票已經上漲近41%。

(時報資訊)