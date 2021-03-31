富邦媒(8454)今天董事會通過去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利10元及資本公積3元股票股利，共計發放約14億元現金股利；並自股票溢價發行所產生之資本公積提撥4.2億元，轉增資發行新股0.4億股，合計13元股利。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物。2020年合併營收672億元，年增29.65％，再攀史上新高；全年歸屬於母公司業主稅後淨利19.4億元，每股盈餘13.87元。今年前2月合併營收即突破百億大關，達122.5億元，年增24％。

後疫情時代，富邦媒持續挑戰營運規模，年初momo購物網甫開張試營運的「5小時超市」，集結超過5000件熱銷商品，鎖定雙北地區，打造「購物鄰距離」的購物體驗，深獲35至54歲消費者的青睞。服務上線至今3月業績月增成長近6成，熱銷商品則以食品、日用、美妝商品買氣最夯。

momo「5小時超市」為讓服務更貼近消費者的使用習性，今推出優化升級版，新增「專屬搜尋吧」，讓消費者能更快速尋找到想要購買的商品；同時規劃活動專區，讓消費者能輕鬆掌握站上優惠活動內容。

(時報資訊)