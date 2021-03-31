台中太平區光明里1處公園，放置高約100公分的「枇杷公主」及「龍眼王子」公共雕塑品，25日公園清潔人員卻發現「枇杷公主」不翼而飛，留下孤零零的「王子」，經當地里長報警，太平警分局調閱監視器追查，發現鄭姓男竊嫌家中床頭，擺放失竊的「枇杷公主」，除將「公主」歸返公園內，訊後依竊盜罪嫌將鄭函送法辦。

太平警分局指出，40多歲鄭姓男竊嫌當時騎腳踏車載走「枇杷公主」雕像，因沒有車牌可追查，案情一度陷入膠著，警方耐心沿路調監視器，並查訪民眾，最後在東區練武路鄭姓男子家中床頭發現失竊的枇杷公主，傍晚鄭嫌返家時將他逮捕，。

太平警分局坪林派出所員警，對著電腦畫面分析竊嫌可能逃離之路線，經數十小時漏夜調閱影像，細心發現鄭嫌騎腳踏車，胸前的懷裡有物品反光亮點，仔細一瞧就是枇杷公主雕像，員警循線查訪並鎖定鄭姓男子涉嫌重大，果真在鄭臥室床頭旁找到失竊的「枇杷公主」。

鄭嫌家屬表示，兒子患有思覺失調症狀，平日四處打零工，並不知道兒子偷走「枇杷公主」雕像，感到非常驚訝。鄭向警方供稱，擔任臨時工時聽說某工地有恐龍公仔要棄置，可以自行帶走，誤以為這公仔就是恐龍公仔。

太平區區長許貴芳、市政顧問莊子富及里長胥樹文、警友辦事處在31日上午至太平警分局坪林派出所頒發獎勵金，慰問破案有功的警察弟兄，並對警方迅速找回失蹤的枇杷公主予以肯定。

(中時 )