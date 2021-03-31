櫃買中心31日表示，為配合政府政策，扶持創新企業進入資本市場籌資，於興櫃股票市場新設「戰略新板」（Pioneer Stock Board, 簡稱PSB），有關「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等全案規章已於110年3月30日奉金管會核備，櫃買中心於31日公告全案規章及相關書件，興櫃股票市場將區分為「一般板」及「戰略新板」兩個交易板塊。

櫃買中心指出，「戰略新板」為興櫃股票市場下之交易板塊，與「一般板」（即原興櫃股票市場）相同之處為發行公司申請登錄均無設立年限、獲利能力、股權分散等條件之限制，且亦採證券商輔導機制。

「戰略新板」有別於「一般板」之主要特色，包括：以政府積極推動之六大核心戰略產業為主；發行公司可採申報簡易公開發行併送申請登錄戰略新板，加速創新企業進入資本市場之時程；市場參與者之買方限合格投資人，採自動撮合成交，並由推薦證券商擔任流動量提供者之交易機制，以維持證券流動性及穩定性；另戰略新板股票每營業日成交價格之升降幅度為20％。「戰略新板」提供創新企業多一個管道進入資本市場，循序漸進地依公司的發展，透過櫃買市場之多層次市場平台成長茁壯，日後逐步進入上櫃主板市場。

櫃買中心表示，配合交易及資訊申報等系統建置，戰略新板預計於110年第三季正式開板交易，投資人屆時可委託證券經紀商下單買賣戰略新板股票，惟屬自然人之合格投資人於投資購買前應先行簽署風險預告書。

(工商 )