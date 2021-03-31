由遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》再迎接盛大改版，於今(31)日推出11項新內容：【Lv.100開放】、【新主線劇情&地圖】、【四大巢穴新副本】、【EX職業二轉技能】、【全新綜合等級技能系統】及【特化系統】，不只有豐富內容供玩家探索，還有海量獎勵及全新史詩裝備，等待玩家來挑戰！同步限時開放新時裝、配件、坐騎及背景，讓玩家享受時尚換裝樂趣！現在就回到遊戲中，開啟嶄新冒險旅程吧！

《龍之谷：新世界》全新等級100開放！新主線劇情、新主線地圖、全新巢穴BOSS上線！

《龍之谷：新世界》於3月31日改版，等級上限從Lv.70開放至Lv.100，更新劇情任務EP4-3至EP4-5，並推出全新地圖「時間廢墟」及「泰魯馬拉」，玩家將在這兩個地圖中，面臨全新野外BOSS「撕裂時間的修理工人」及「深紅色的捕食者」的殘酷攻擊，有機會取得高價值的「特殊藏寶圖」及稀有強化素材。

《龍之谷：新世界》全新雙BOSS。(圖/遊戲公司提供)

此次改版新增【四大巢穴新副本】，挑戰成功有機會取得特殊藏寶圖、史詩級裝備、飾品、稀有強化素材、裝備素材及靈魂素材，是玩家蒐集藏寶圖、取得製作資源素材的好機會！

※巨人族巢穴

(巨人族BOSS)開啟Lv.72，完成副本後有機率掉落史詩庫瑪系列裝備；地獄副本開啟Lv.82，完成副本後有機率性掉落史詩露比娜系列飾品。

※毒蠍巢穴

(毒蠍BOSS)開啟Lv.92，完成副本後有機率掉落史詩泰亞諾系列裝備；地獄副本開啟Lv.98，完成副本後有機率掉落史詩卡拉系列飾品。

※時空庭院塔里昂巢穴

「BOSS塔里昂」開放，完成副本後有機率掉落「塔里昂專屬靈魂石頭」、「塔里昂專屬靈魂技能」。

※時空庭院沙漠龍巢穴

「BOSS沙漠龍」開放，完成副本後有機率掉落「沙漠龍專屬系列裝備」。

《龍之谷：新世界》BOSS沙漠龍。(圖/遊戲公司提供)

全新EX二轉職業技能開放！可自由選擇四種轉職方向、十種特殊強化技能！

本次改版後將開放【EX職業二轉技能】！原有的六種職業外，每種職業在達到角色，以及技能指定數量13,000點後，都有四種轉職方向可選擇，二轉後角色戰鬥技能將全面強化，戰力有感提升，能輕鬆對抗更強的敵人！

此外，轉職後還有九種特殊強化技能，供玩家選擇調整，打造個人專屬職業，自由度超高！

《龍之谷：新世界》二轉技能。(圖/遊戲公司提供)

戰力加乘！「全新綜合等級技能系統」及「特化系統」上線！

角色練越多、變越強！【全新綜合等級技能系統】角色達到Lv.50開啟，玩家於單一伺服器內所有角色等級總和達到指定數量，皆可獲取BUFF能力加乘、輕鬆增加總戰力！【特化系統】可將玩家身上物品轉換成戰力，甚至連好友、公會成員登入後也能用來轉換為自身戰力！將指定遊戲物品/道具放入系統回收，可獲得「特化點數」；將好友/公會成員放入系統，每當成員登入遊戲時，玩家即可獲得額外戰力，提升個人戰力數值！

限時推出新時裝、坐騎！時裝新增「新學期偶像時裝」系列；背飾新增「新學期偶像背飾」系列；椅子新增「新學期偶像椅子」系列」；坐騎新增珍奇等級「新學期偶像坐騎」，滿星狀態下，移動速度+105%、最大體力+8%、最大行動力增加600、攻擊力+2484，背景新增「櫻花音樂祭」，讓玩家在遊戲裡輕鬆改換新面貌！

《龍之谷：新世界》新時裝、坐騎。(圖/遊戲公司提供)

五大福利活動！眾多虛寶道具、物資素材，登入就能領！

※改版簽到登入活動

登入送坐騎、時裝、椅子、背飾抽獎券&欄位刻印券、櫻花寶箱。

櫻花寶箱開啟可獲得營養滿分副食品*1、高級坐騎升級藥水*1、高級寵物升級藥水*1、坐騎隨機碎片寶箱*1、寵物姓名牌*1、寵物玩具隨機箱子*1、金幣*10000，並可機率性獲得限時稱號「櫻落花殤」。

※全新等級成就活動

開放Lv.100，達指定等級可領取虛寶，最多可獲得金幣*140萬 紅鑽*750 抽獎券*9 活動幣*2000 高級成就點數*100競技場點數*500 龍玉心臟*30 海龍靈魂石*5 龍的鱗片*16 霸籠靈魂石*10。

※全新挑戰成就活動

3月31日至4月14日 成功擊殺「沙漠龍」，可獲得永久獎勵稱號「沙漠中的霸主」。

※兒童節專屬活動

3月31日至4月14日於原野打怪，機率掉落「玩具裝飾道具」，可兌換稀有稱號「他還只是個孩子啊」，以及各式遊戲獎勵道具。

※愚人節專屬活動

3月31日至4月14日，每天皆可拿「愚人節寶箱」，開啟後50%機率獲得「坐騎抽獎券」*1、50%機率獲得「愚人節鴨霸紀念幣」*1。

(科技)