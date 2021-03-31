日前73歲魯凱族畫家盧啟村以自焚方式，抗議屏東縣政府拆除禮納里部落永久屋違建，引發外界關注，原民會日前赴各地召開座談會蒐集意見，今天與工程會、內政部等部會開會，會中討論永久屋重建、基地擴建等問題，「只要在開發計畫允許內都沒有問題」。

代表原民會出席該會議的原民會公共建設處處長劉維哲表示，原民會在今年3月時，召開4場說明會，居民反映包括永久屋空間不足等8個問題。

劉維哲說，今天會議指出，如果住在裡面的民眾認為空間不足，可以重建、改建，申請住宅補助，「這是沒有問題的」；但是否可以擴建？他說，如果是因為原來基地中的使用空間不足，並希望在外面的空地能夠增建房屋的話，那麼可以選擇去變更原基地的開發計畫，在建蔽率未達上限時可以去檢討增加使用空間。

至於部份民眾關心是否能夠回到原居地，劉維哲說，原住民原本就可以回到原居地從事如農耕等經濟活動，如果原居地確認安全的話，也可以選擇繳回永久屋回到原居地去。

現行永久屋僅有使用權沒有所有權，劉維哲指出，當初永久屋的用地徵收的目的為公用，如果要轉回非公用則要去檢討，目前也請地方政府盤點是否仍有公用需求。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )