針對航基站徐姓調查官財產來源不明遭收押一案，法務部長蔡清祥31日表示，檢調仍在積極偵辦此案，另調查局已針對毒品贓證物保管制度進行檢討，會嚴加監督管理。

蔡清祥說，這起案件經過檢調努力，已獲突破，但目前除案件偵辦外，調查局也對現有毒品贓證物保管制度有無需要修改法令？或作業程序出現什麼疏漏？重新檢討改進，日後會嚴加監督管理。

外傳徐姓調查官被搜出5000多萬元，蔡清祥指出，這完全是媒體報導，至於確切金額，都要再進一步查證，他未獲詳細訊息，目前案件還在偵辦中，相信檢調會努力查證相關案情。他強調，公務員對於財產是有申報義務，應依法申報，相關細節檢調還會進一步查證。

媒體追問要如何預防內鬼監守自盜情事，蔡清祥說，調查局設有督察處、政風室，會雙管齊下，對於調查官品操、辦案程序嚴加督導。

蔡清祥強調，檢調機關對於所有的贓證物，應利用現代科技嚴加控管，例如台中地檢署利用RFID科技設備來做槍彈、毒品、貴重物品的贓證物管理，成效良好，日後會推展到所有的檢調機關。

有關調查局表示將對第三、四級毒品，新增保管送驗程序，蔡清祥說，除了17項的第二級毒品管理比較嚴密，須送到調查局毒品庫管理保管外，其餘毒品因數量龐大，無法集中管理，未來會對此製訂一套完整的管理程序來執行。

另有媒體質疑航基站遺失安毒被隱瞞了近1年，未來要如何預防？蔡清祥回應，是不是故意隱瞞，還有待進一步了解查證，但縱使找不到毒品，也應及時呈報，試法找出來。

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(中時 )