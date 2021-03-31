1名女網友控訴遭弟弟盜刷信用卡10多萬，對方拿來買線上遊戲點數，事後父親說「弟弟還小不懂事，你就先幫他付1次？」讓她崩潰、心灰意冷，目前她已向朋友借了1半金額，另外1半則貸款，更直言處理完後決定搬出家裡，不回家一陣子，其他網友則回應「快提告吧！爸爸態度很有問題！」

該女網友在Dcard上發文表示，她的弟弟從小受寵，日前弟弟因為考學測不認真準備，被父親處罰不給零用錢，弟弟竟然盜刷她的信用卡買線上遊戲點數，她因為沒有注意簡訊通知，這個月收到帳單時發現金額竟高達10多萬，沒想到父親得知後竟對她說「你弟弟還小不懂事，你就先幫他付1次？」她看到這句話心瞬間涼一半。

1名女網友控訴遭弟弟盜刷信用卡10多萬，對方拿來買線上遊戲點數，事後父親說「弟弟還小不懂事，你就先幫他付1次？」讓她崩潰、心灰意冷。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說「18歲還小嗎？我也還有未來啊！」她說剛出社會沒有這麼多存款，而遊戲公司回應交易時間已經過了1週，無法退款，「我自己也很無奈，但是說真的我對家人還是沒辦法下手」，目前她已經向朋友借了一半的錢，另外一半則透過線上信貸；她也直言處理完後會搬出家裡、不回家一陣子。

1名女網友控訴遭弟弟盜刷信用卡10多萬，對方拿來買線上遊戲點數，事後父親說「弟弟還小不懂事，你就先幫他付1次？」讓她崩潰、心灰意冷。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友則留言「我說真的，去警局告他，就算弟弟打算還錢，但已經犯法了」、「妳爸也很有問題，自己小孩沒教好憑什麼要妳養」、「原po不要傻傻的自己吞，至少給妳弟一個教訓」、「你爸這麼袒護就叫他出這筆錢，不出你就告你弟」、「太誇張怎麼刷的，可以刷到10多萬」、「離開吧！不然你的人生會一直被絆腳石絆著」。

(中時新聞網)