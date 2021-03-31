2021.03.31台中市▲國美館今年兒童節推出「扭轉藝象 創意魔幻秀」活動，以鎮館之寶《水牛群像》為主題，教大小朋友DIY可愛創意氣球水牛。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

台灣早期雕塑家黃土水的《水牛群像》雕塑，是台灣美術史上知名的經典傑作，國美館今年兒童節推出「扭轉藝象。創意魔幻秀」活動，以此作為主題，邀請氣球創意藝術家廖昱閔到館，教大小朋友DIY可愛的「水牛」創意氣球。國美館館長梁永斐31日表示，活動以牛年意象，推動兒童藝術教育，讓藝術向下紮根、生活也充滿藝術美感。

《水牛群像》雕塑是黃土水原作典藏在台北中山堂，在2009年登錄為國寶，1983年由文建會主持翻鑄2件銅鑄複製作，分別於台北市立美術館及國立台灣美術館收藏。

國美館表示，國美館的鎮館之寶《水牛群像》雖是淺浮雕作品，但具豐富立體感與表情，以牧童及大小水牛為主體，襯以台灣特有植物芭蕉，歌頌南國鄉土田園，表現台灣人有如水牛吃苦耐勞執著的精神。

國美館今年兒童節推出「扭轉藝象。創意魔幻秀」活動。梁永斐表示，活動以牛年為意象，配合佇立於國美館大廳的《水牛群像》作品及吉祥物Mr. Art為創意發想，邀魔術師黃信凱及氣球創意藝術家廖昱閔客製專屬創意演出，並規劃親子水牛造型的創意氣球DIY教學。

國美館表示，活動將以《水牛群像》作品為主體，運用MR混合實境為觀眾提供可以與虛實物件互動的「水牛群像智慧眼鏡互動體驗展」，透過生動活潑活動，來深入認識《水牛群像》雕塑，適合親子一起參與體驗。

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