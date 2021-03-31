鬼滅之刃口罩夾及文具組是今年雲林縣府送的兒童節禮物。（周麗蘭攝）

兒童節即將到來，雲林縣送給每位兒童鬼滅之刃口罩夾及文具組；4月2日將分別於斗六藝術水岸公園、斗南國小、西螺安定國小、北港北辰國小、台西國小、虎尾鎮公所前廣場等6地舉辦「快樂兒童Fun 假趣」活動，每一地都有1000份小禮物送給闖關成功的小朋友。

另外，今天（31日）起到4月5日12點，只要上雲林縣府臉書粉絲頁搜「手遊雲林」，可以參加濾鏡闖關活動，完成任務後，把過關畫面傳到粉專就可參加4月5日下午3點在粉絲專頁的公開直播抽獎，有空拍機、蘋果藍芽耳機，鬼滅之刃公仔等200多份獎品。

縣長張麗善表示，4月17到4月22日全中運辦理期間，縣內高中以下的所有學生及幼兒可搭乘全中運4條免費接駁車到各個競賽場館，蓋章集滿4格就可以參加抽獎，獎品有高階手機、switch 、腳踏車、平板電腦等2千多份的獎品，5月20日公開抽獎。

(中時 )