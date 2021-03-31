民進黨憲政改革小組今日召開首次會議，蔡英文主席也到場致意並在會前致詞表示，身為執政黨，「我們更要負起責任，提出自己的版本」，務實回應人民對於國家體制優化、民主深化和人權保障的期待。

此外，憲改小組召集人之一，前考試院長姚嘉文與會前被問到，「你主張要提台灣共和國？」姚嘉文表示，「當然」；與會者之一立委管碧玲，被問到姚嘉文的回應則表示，大家心目中的藍圖都可以主張，但最後民主能不能向前行，還是要看整個過程中各方面如何努力，還有各方面共識。

蔡總統致詞指出，上個月，中常會通過成立「憲政改革小組」之後，民進黨邀請立院黨團、黨中央的代表，以及學者專家共同參與。今天是第一次會議，我首先要跟各位小組成員致謝。

她說，憲改是國家大事，隨著本屆立法院成立了修憲委員會，所有攸關政府制度、人民權利的各項憲改議題，就應該要被充分對話、形成共識，這也是現階段憲政改革的重點。

總統說，接下來，民進黨憲改小組有幾項重要的任務。首先，讓憲政體制更加完善，是民進黨長期以來的主張。身為執政黨，在執政過程中對政府體制的運作，累積了許多經驗。因此更要負起責任，提出自己的版本，務實回應人民對於國家體制優化、民主深化和人權保障的期待。

她說，第二，修憲是朝野各黨、公民社會的共同期待。成立憲改小組，就是希望能夠透過廣泛諮詢，讓各方意見領袖、立院各種提案版本，能夠被綜整成符合本黨理念，也得到社會廣泛支持的黨版意見，進而提供中央黨部、立院黨團，作為黨版草案的基礎。

她表示，今天的會議，就是更進一步討論的開始。憲政改革的責任很重大，拜託大家務必全力以赴，為台灣盡一份心力，謝謝。

(中時 )