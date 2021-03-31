雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區驚傳命案，1名高階主管協理在宿舍輕生，30日被發現時已出現屍斑，明顯死亡，經檢察官相驗無他殺之嫌，遺體交由家屬帶回處理，台塑企業表示將全力協助治喪。

據了解，該名協理50餘歲，長期住在工業區內員工宿舍，30日房務人員整理房間，發現屋內有人輕生，馬上通報警方，台塑人員也在第1時間趕往協助處理，大家都覺得很意外，因為這名協理平日生活正常，並無異樣。

雲林縣消防局表示，救護人員到場時發現死者已死亡一段時間，身上出現屍斑；警方根據現場情況研判，並無他殺之嫌，輕生原因將進一步釐清。

台塑公司低調證實此事，表示發生這種憾事大家心情都很低落，除了協助警方釐清相關案情、著手輔導同單位員工，也全力協助家屬處理後事。

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