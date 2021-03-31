力行「先誠實再成交」理念的永慶房產集團，去年6月帶頭讓成交行情更公開透明，全台1,200店全面提供「實價登錄3.0－揭露至門牌的成交行情」，不僅領先同業，也走在政府之前，獲各界肯定。

好口碑也帶來好績效！永慶房產集團2020年績效逆勢成長，新展超過150店、全台19縣市穩居店數市佔第一。其中，永慶房產加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產全台總業績成長3成，全年成交件數達4.1萬件，等於三品牌每天幫160組客戶成家。

永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產中台灣四縣市，也端出傲人成果！2020年營業店數突破250店，不僅店數市佔直逼4成，在4,000位經紀人的聯手服務下，以近11,000件的成交件數，刷新紀錄！平均每37分鐘就幫一組客戶圓夢成家，平均每4分鐘就有客戶委託買賣屋。

另一方面，永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產發展完備的跨店、跨區、跨品牌「深度聯賣」，更是即時完成客戶託付的關鍵！中台灣消費者只要委託任1間加盟店，就享有「250店聯賣、4,000人共同銷售」的尊榮服務，獲得更多幫忙銷售、找物件的經紀人，成交當然事半功倍、效率倍增。

永慶房產集團也用創新科技用心幫客戶圓夢！像是全球首創、專利服務「實境找房」，消費者用手機、平板或電腦，就能透過Google街景啟動「買房前先體驗周邊生活圈」看屋體驗，並以720度環景照片觀看房屋細節，大幅減短找房時間。還有房市資訊寶庫《社群商耕報》，經紀人客製化房產新聞，分享給客戶，即時掌握房市最新動態。

值得一提的是，在台灣服務業奧斯卡獎－《工商時報》台灣服務業大評鑑中，集團已多次包辦連鎖房仲業前三名的殊榮！永慶不動產連續4年獲得銀獎，而有巢氏房屋和台慶不動產也2度獲得肯定，領先其他加盟品牌。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，致力提供超越客戶期待的感動服務，是集團獲得客戶認同與信任的重要因素。未來，我們也將秉持相同信念，與消費者站在一起，豎立台灣房仲業指標，攜手引領台灣房仲業向上進步。

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(中時新聞網)