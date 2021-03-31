企業贊助400份環保平面吸管作為西湖鄉國中、國小學生的兒童節禮物，鄉長高阿賜及各校校長31日下午代表受贈。（西湖鄉公所提供）

慶祝兒童節，企業贊助苗栗縣西湖鄉內國中、國小學子「環保吸管」，作為兒童節禮物，但仔細一瞧這支吸管很不一樣，不但折疊收納，還能拆開成平面清洗，重複利用，讓受惠的師生們嘖嘖稱奇，承辦致贈儀式的西湖鄉立圖書館指出，西湖是環保之鄉，感謝企業熱心公益，讓西湖學子備感溫馨。

西湖鄉立圖書館表示，西湖鄉為苗栗縣人口老化第2嚴重的鄉鎮，以往鄉公所未編列預算發贈兒童節禮物，今年有企業接洽，表示願意贊助自家公司的環保產品「平面吸管」400份，嘉惠西湖鄉內國中、國小及教職員，不僅歡慶兒童節，也藉此教導孩子重視環保議題。

西湖鄉公所指出，西湖鄉連續12年獲得台灣環保評鑑第1名，目前還沒有其他鄉鎮有辦法打破此記錄，西湖好山好水幾乎零污染，鄉親也具有環保意識，常自發性組織環保義工小隊清理環境，近年西湖鄉更致力推廣有機農業，盼溪流及溝渠中處處可見魚蝦悠游。

贊助企業「台灣奈米濾材科技股份有限公司」董事長李德興指出，多年前看到網路上的影片，1隻海龜因為被塑膠吸管阻塞住鼻孔差點喪命，還好在保育人士的協助下及時取出吸管，「平面吸管」就是發想於海龜當時流下的眼淚。

西湖鄉公所表示，一般環保吸管若是玻璃材質，家長會擔心摔破有危險性，不銹鋼材質內部又不好清潔，用久可能發黑、滋生細菌，企業贊助的環保吸管是食品級矽膠材質，可以打開清洗，也能折疊易於攜帶，受到老師、家長歡迎。

(中時 )