捷豹路虎（Jaguar Land Rover）汽車台灣經銷商捷盈汽車，宣布斥資逾10億元，於台中潭子區環中路興建全新北台中旗艦展示暨服務中心，依照捷豹路虎原廠最新世代展示中心與服務廠設計規範，集合銷售暨售後服務、精品、配件、客戶服務與認證中古車等多項功能於一體，占地總面積超過2,600平方公尺，採四層樓面配置，總使用面積高達6,500平方公尺，預計於明（2022）年第一季完工開幕，將成為捷豹路虎亞太地區最頂級的品牌旗艦中心之一。

台灣捷豹路虎汽車介紹，捷盈汽車來自擁有近60年汽車經銷歷史的Master Win集團，自1959年以來便深耕台灣汽車市場，擁有眾多品牌經銷經驗，服務範圍橫跨全台灣。Master Win集團暨捷盈汽車董事長王中和表示，在成立捷盈汽車並加入捷豹路虎經銷體系後，透過集團對於台灣市場、客戶需求的理解，攜手台灣捷豹路虎汽車打造雙品牌煥然一新的嶄新面貌，力求帶給台灣消費者最一致與全面的客戶體驗。

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