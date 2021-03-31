NCC去年12月強硬讓中天新聞撤照，絲毫不顧慮逾400位專業新聞人員的生計與未來，時隔3個多月，NCC卻在3月31日宣布通過華視新聞資訊台申請遞補52台案件。同為52台競爭者，台視發聲明表示針對國家通訊傳播委員會（NCC）於今天通過吉隆等12家及聯維、寶福、南國等共15家系統經營者申請華視新聞資訊台替補52台案件，呼籲NCC在一致性、公平性的原則下，儘速秉公處理台視新聞台移頻52頻道申請案，樹立NCC作為獨立機關應有之典範。

台視提及，中嘉有線電視系統於110年2月8日申請華視新聞資訊台上架52頻道，NCC於3月10日即將申請案排入委員會進行審核，其間僅歷經約四周作業時間（不計春節休假7日），並於今天通過申請案。反觀北都、全國等9家有線電視系統於2月22日起申請將台視新聞台移頻至52台，迄今已近一個半月之久，地方政府的意見也均已回覆NCC，惟卻仍未見台視新聞台移頻申請案排入委員會進行審核。此外，台固系統亦於3月19日向NCC提出申請，迄今也已近兩周。

台視強調，是否有差別待遇，他們不做揣測，鄭重呼籲NCC應尊重系統商與頻道業者間的商業談判結果及系統業者的排頻權，並請NCC在一致性、公平性的原則下，儘速秉公處理台視新聞台移頻52頻道申請案，為頻道業者公平競爭替補52頻位，樹立NCC作為獨立機關應有之典範。台視盼求能有公平的競爭機會。

(中時 )