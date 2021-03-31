LINE旗下遊戲服務「LINE GAME」所推出的塔防遊戲《LINE Rangers》今（31）日將與《蠟筆小新》展開期間限定合作活動！本次活動中，《蠟筆小新》中的「新之助」、「向日葵＆小白」、「風間」、「妮妮」、「野原廣志」等角色將會做為合作限定的Rangers登場！除此之外，活動也將開放合作特別關卡「蠟筆小新星球」，喜歡《蠟筆小新》的朋友們絕對不要錯過！

【合作活動期間】2021年3月31日（三）系統維護後～ 4月28日（三）系統維護前為止

※各項活動的詳細內容請參照遊戲內的最新資訊。

《蠟筆小新》是以「野原新之助（小新）」與其父母、妹妹小葵，及「小新」在幼稚園中的朋友等為中心所展開的溫馨喜劇。該劇於1992年改編為動畫並於電視上開播至今，已在海外30多個國家播映，直到現在仍是備受觀衆喜愛的人氣作品。

■《蠟筆小新》的角色將化身為合作限定Rangers登場！

合作活動期間，「新之助」、「向日葵＆小白」、「風間」、「妮妮」、「野原廣志」等人氣角色將化身為合作限定的Rangers登場！同時，以動畫中常見物品作為原型的合作裝備也將上線！此外，合作活動期間也將祭出登入獎勵，只要在合作期間登入就會贈送合作Rangers「野原廣志」。

特別關卡「蠟筆小新星球」即刻開放。(圖/遊戲公司提供)

■特別關卡「蠟筆小新星球」即刻開放！

合作活動期間，將開放特別關卡「蠟筆小新星球」。只要成功闖關，就可以獲得金幣、羽毛、進化素材等遊戲內道具及合作Rangers。

角色介紹：

＜新之助＞

非常喜歡零食「巧克比」，為個性自由奔放、隨心所欲的幼稚園小朋友。

＜向日葵＆小白＞

小葵是小新的妹妹，小白則是野原家的寵物小狗，聽說小白其實比野原家的任何人都還要可靠。

＜風間＞

小新的好朋友，有著超齡的豐富知識，是個充滿自信的菁英分子。

＜妮妮＞

小新的好朋友，是個性開朗的可愛小女孩，但只要一生氣就會…。

＜野原廣志＞

小新的爸爸，個性悠哉、最愛喝啤酒，特徵是腳很臭。

(科技)